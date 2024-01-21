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21 января, 09:18

Российские войска освободили село Крахмальное под Харьковом

Минобороны: Российские войска освободили село Крахмальное в Харьковской области

Российские войска освободили село Крахмальное в Харьковской области, которое расположено между Купянском и Сватово. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"На Купянском направлении в результате успешных активных действий подразделений Западной группировки войск освобождён населённый пункт Крахмальное Харьковской области", — информирует ведомство.

К слову, в украинской армии уже подтвердили потерю Крахмального. По словам спикера командования Сухопутных войск Владимира Фитьо, бойцы ВСУ отошли "на более подготовленные рубежи".

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Ранее Лайф сообщал, что расчёт ЗРК "Стрела-10" уничтожил под Купянском тяжёлый разведывательный беспилотник ВСУ. Как подчеркнули в Минобороны, комплекс ежедневно на протяжении 24 часов надёжно защищает небо от воздушного нападения противника.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Наталья Исакова
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