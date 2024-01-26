"Без женщин не вытягиваем": В Раде призвали мобилизовать украинок ради справедливости
Депутат Рады Совсун призвала за мобилизацию женщин в ряды ВСУ
Мобилизация женщин в ряды ВСУ необходима ради справедливости, заявила депутат Верховной рады Ирина Совсун. Парламентарий отметила, что в Конституции Украины прямо сказано: защищать Родину должны все граждане.
"Если это необходимо для нужд государства и если мы говорим, что без этого не вытягиваем, вот никак не вытягиваем без женщин, то, очевидно, и с точки зрения обеспечения справедливости — нужно мобилизовать", — цитируют её СМИ Незалежной.
Напомним, на Украине не знают, как восполнить дефицит живой силы в ВСУ. Киев провёл уже девять волн мобилизации, а в декабре 2023 года Генштаб попросил Владимира Зеленского призвать ещё полмиллиона человек. Для этого власти придумали пять вариантов нового законопроекта о мобилизации, причём каждый из них оказался крайне спорным. Более того, успевших покинуть Незалежную украинцев призвали встать на воинский учёт за рубежом. При этом серьёзные последствия за бегство от службы грозит не только самому уклонисту, но и всей его семье.
Getty Images / Gian Marco Benedetto