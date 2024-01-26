"Без женщин не вытягиваем": В Раде призвали мобилизовать украинок ради справедливости

"Если это необходимо для нужд государства и если мы говорим, что без этого не вытягиваем, вот никак не вытягиваем без женщин, то, очевидно, и с точки зрения обеспечения справедливости — нужно мобилизовать", — цитируют её СМИ Незалежной.