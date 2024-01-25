Регион

Уведомления отключены

25 января, 05:56

В ВСУ предупредили, что беготня от службы грозит серьёзными последствиями семье уклониста

Боец ВСУ: Уклонение от службы может навредить всей семье уклоняющегося

Военнослужащие Вооружённых сил Украины, которые уклоняются от службы, могут навлечь проблемы на свою семью. Об этом рассказал боец 56-й бригады ВСУ с позывным Пиночет, который служил в добровольческом подразделении с 2014 года.

"Конечно, мы боремся с этим, пытаемся вернуть человека, выходим на связь с семьёй, убеждаем: "Подумай о семье в первую очередь. Потому что последствия будут", — рассказал военнослужащий в интервью ютуб-каналу hromadske.

По его словам, семья уклоняющегося может очень серьёзно пострадать. Пиночет отметил, что некоторые из солдат в его подразделении принимают решение не возвращаться на службу из отпуска, поскольку практически все бойцы думают только об отдыхе.

"Сиди дома": В Николаевской области уклонистам запретили "кайфовать" и жить полной жизнью
"Сиди дома": В Николаевской области уклонистам запретили "кайфовать" и жить полной жизнью

Ранее Лайф писал, что сбегающие из украинской армии военнослужащие начали использовать зимние маскировочные костюмы. Недавно в таких костюмах задержали двух мужчин. Задержанные объяснили, что приобрели костюмы в Интернете. Также стало известно, что украинцы начали скупать специальные маски, чтобы избежать мобилизации.

Обложка ©

Shutterstock

Ян Поланин
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров