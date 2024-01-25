В ВСУ предупредили, что беготня от службы грозит серьёзными последствиями семье уклониста
Боец ВСУ: Уклонение от службы может навредить всей семье уклоняющегося
Военнослужащие Вооружённых сил Украины, которые уклоняются от службы, могут навлечь проблемы на свою семью. Об этом рассказал боец 56-й бригады ВСУ с позывным Пиночет, который служил в добровольческом подразделении с 2014 года.
"Конечно, мы боремся с этим, пытаемся вернуть человека, выходим на связь с семьёй, убеждаем: "Подумай о семье в первую очередь. Потому что последствия будут", — рассказал военнослужащий в интервью ютуб-каналу hromadske.
По его словам, семья уклоняющегося может очень серьёзно пострадать. Пиночет отметил, что некоторые из солдат в его подразделении принимают решение не возвращаться на службу из отпуска, поскольку практически все бойцы думают только об отдыхе.
Ранее Лайф писал, что сбегающие из украинской армии военнослужащие начали использовать зимние маскировочные костюмы. Недавно в таких костюмах задержали двух мужчин. Задержанные объяснили, что приобрели костюмы в Интернете. Также стало известно, что украинцы начали скупать специальные маски, чтобы избежать мобилизации.
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