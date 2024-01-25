В ВСУ предупредили, что беготня от службы грозит серьёзными последствиями семье уклониста

Военнослужащие Вооружённых сил Украины, которые уклоняются от службы, могут навлечь проблемы на свою семью. Об этом рассказал боец 56-й бригады ВСУ с позывным Пиночет, который служил в добровольческом подразделении с 2014 года.

"Конечно, мы боремся с этим, пытаемся вернуть человека, выходим на связь с семьёй, убеждаем: "Подумай о семье в первую очередь. Потому что последствия будут", — рассказал военнослужащий в интервью ютуб-каналу hromadske.