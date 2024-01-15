Украинские уклонисты начали использовать зимнюю маскировку, чтобы сбежать из страны

Украинские уклонисты начали использовать зимние маскировочные костюмы, чтобы сбежать из страны. Так, по данным Госпогранслужбы Незалежной, двух мужчин в маскхалатах недавно задержали у села Топалы Одесской области, что на границе с Молдавией.

Оказалось, что уклонисты купили костюмы в интернете, а в вопросе пересечения границы им помог знакомый. К слову, сейчас на украинских маркетплейсах встречается множество объявлений с такими одеяниями, стоят они в среднем около тысячи гривен (порядка двух тысяч рублей).