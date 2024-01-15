Украинские уклонисты начали использовать зимнюю маскировку, чтобы сбежать из страны
У границы Украины с Молдавией задержали двух уклонистов в зимних маскхалатах
Двое украинских уклонистов, которых задержали при побеге в Молдавию. Обложка © Госпогранслужба Украины
Украинские уклонисты начали использовать зимние маскировочные костюмы, чтобы сбежать из страны. Так, по данным Госпогранслужбы Незалежной, двух мужчин в маскхалатах недавно задержали у села Топалы Одесской области, что на границе с Молдавией.
Оказалось, что уклонисты купили костюмы в интернете, а в вопросе пересечения границы им помог знакомый. К слову, сейчас на украинских маркетплейсах встречается множество объявлений с такими одеяниями, стоят они в среднем около тысячи гривен (порядка двух тысяч рублей).
Как сообщал Лайф, Украина несёт катастрофические потери на фронте. Это вынуждает власти идти на новые ухищрения, чтобы завлечь мужчин на войну. Киев уже провёл девять волн мобилизации, но Генштаб ВСУ просит Владимира Зеленского призвать ещё до полумиллиона граждан. При этом многие украинцы укрываются от мобилизации: некоторые сами бегут из страны (иногда даже вплавь), а кто-то тратит на содействие при выезде огромные деньги — до 12 тысяч долларов.