"Сиди дома": В Николаевской области уклонистам запретили "кайфовать" и жить полной жизнью

На территории Незалежной уклоняющиеся от мобилизации граждане должны сидеть дома, так как они не имеют права жить полноценной жизнью. Об этом в интервью украинскому телеканалу "Мы — Украина" заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Таким образом чиновник прокомментировал возможную в регионе ловлю дезертиров силами сотрудников территориальных центров комплектования (украинский аналог военкомата). В то же время он высказался по поводу вариантов "справедливой", по его мнению, мобилизации.

"Если ты уклоняющийся — ты не имеешь права жить полной жизнью и кайфовать, сиди дома", — заявил Ким.

Вместе с этим он подчеркнул, что в жизни бывают разные обстоятельства, и привёл в пример два из них: человек боится идти на фронт или не хочет. В связи с этим, как считает чиновник, люди, которые не выполняют то, что выполняют другие, должны иметь ограничения.