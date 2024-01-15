"Сиди дома": В Николаевской области уклонистам запретили "кайфовать" и жить полной жизнью
Глава Николаевской области Ким запретил уклонистам жить полноценной жизнью
На территории Незалежной уклоняющиеся от мобилизации граждане должны сидеть дома, так как они не имеют права жить полноценной жизнью. Об этом в интервью украинскому телеканалу "Мы — Украина" заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Таким образом чиновник прокомментировал возможную в регионе ловлю дезертиров силами сотрудников территориальных центров комплектования (украинский аналог военкомата). В то же время он высказался по поводу вариантов "справедливой", по его мнению, мобилизации.
"Если ты уклоняющийся — ты не имеешь права жить полной жизнью и кайфовать, сиди дома", — заявил Ким.
Вместе с этим он подчеркнул, что в жизни бывают разные обстоятельства, и привёл в пример два из них: человек боится идти на фронт или не хочет. В связи с этим, как считает чиновник, люди, которые не выполняют то, что выполняют другие, должны иметь ограничения.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал интересный факт по поводу реального личного отношения Владимира Зеленского к призыву на военную службу. По его словам, украинский военкомат четыре раза присылал Зеленскому повестки, но тот игнорировал их и уклонялся от военной службы.
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