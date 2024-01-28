В Раде заявили, что украинок не будут мобилизовывать

На Украине пока нет необходимости мобилизовывать женщин. Об этом заявил зампред Комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев. По его словам, текущая позиция украинских властей не предполагает добавление женщин в мобилизационный ресурс.

"Я думаю, будет достаточно мужчин для того, чтобы закрыть все потребности, которые есть у Генштаба, и выполнить все задачи", — заявил он в беседе с телеканалом "24".