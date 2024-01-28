В Раде заявили, что украинок не будут мобилизовывать
Депутат Рады Чернев: На Украине пока нет необходимости мобилизовывать женщин
На Украине пока нет необходимости мобилизовывать женщин. Об этом заявил зампред Комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев. По его словам, текущая позиция украинских властей не предполагает добавление женщин в мобилизационный ресурс.
"Я думаю, будет достаточно мужчин для того, чтобы закрыть все потребности, которые есть у Генштаба, и выполнить все задачи", — заявил он в беседе с телеканалом "24".
Парламентарий напомнил, что в законопроекте о мобилизации не указано слово "гражданин" — речь идёт именно о мужчинах 27–60 лет. Чернев полагает, что такая формулировка в документе и останется.
Как сообщал Лайф, на Украине не знают, как восполнить дефицит живой силы в ВСУ. Киев провёл уже девять волн мобилизации, а в декабре 2023 года Генштаб попросил Владимира Зеленского призвать ещё полмиллиона человек. Для этого власти придумали пять вариантов нового законопроекта о мобилизации, причём каждый из них оказался крайне спорным. Более того, успевших покинуть Незалежную украинцев призвали встать на воинский учёт за рубежом. При этом серьёзные последствия за бегство от службы грозят не только самому уклонисту, но и всей его семье.
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