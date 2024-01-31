В Раде нашли в скандальном законе о мобилизации нарушения Конституции Украины
Депутат Рады Фриз нашла нарушение норм конституции в новом законе о мобилизации
Депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Ирина Фриз заявила, что в новом законопроекте о мобилизации есть пункты, которые нарушают конституцию страны.
"Есть перечень норм, которые потребуют доработки, уточнения, возможно, даже изменений, потому что определённые нарушения конституции ещё остались... Ключевые — это семь позиций, которые вызывают обеспокоенность", — заметила нардеп в ходе трансляции YouTube-канала издания "Украинская правда".
Она назвала прямым нарушением главного закона страны отсутствие пункта о демобилизации спустя 36 месяцев после призыва. Документ предполагает принятие решения об увольнении со службы на Ставке Верховного главнокомандующего, но не прописаны сроки её проведения. Также в проекте не указано, на какой период будут вводиться ограничения для уклонистов. Предусмотрена отправка повестки через электронный кабинет. Если в течение пяти дней призывник не объявился, тогда военкомат может обратиться в суд. При этом в документе не учитывается, что у гражданина могло не быть доступа в Интернет или электронный кабинет.
"Норма, нарушающая конституцию, — это то, что нельзя взять на госслужбу лицо от 18 до 60 лет, если оно не прошло базовую военную подготовку или военную службу. Это прямое нарушение конституции, потому что есть выборочный подход", — обратила внимание на ещё одну брешь Фриз.
Ранее глава ГУР Украины заявил, что без ещё одной мобилизации страна обойтись никак не может. По его словам, нехватка военных очень ощутима на фронте. А Владимир Зеленский назвал новый законопроект важным, справедливым и разумным.
ТАСС / Паб Максим