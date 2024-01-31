В Раде нашли в скандальном законе о мобилизации нарушения Конституции Украины

Депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Ирина Фриз заявила, что в новом законопроекте о мобилизации есть пункты, которые нарушают конституцию страны.

"Есть перечень норм, которые потребуют доработки, уточнения, возможно, даже изменений, потому что определённые нарушения конституции ещё остались... Ключевые — это семь позиций, которые вызывают обеспокоенность", — заметила нардеп в ходе трансляции YouTube-канала издания "Украинская правда".

Она назвала прямым нарушением главного закона страны отсутствие пункта о демобилизации спустя 36 месяцев после призыва. Документ предполагает принятие решения об увольнении со службы на Ставке Верховного главнокомандующего, но не прописаны сроки её проведения. Также в проекте не указано, на какой период будут вводиться ограничения для уклонистов. Предусмотрена отправка повестки через электронный кабинет. Если в течение пяти дней призывник не объявился, тогда военкомат может обратиться в суд. При этом в документе не учитывается, что у гражданина могло не быть доступа в Интернет или электронный кабинет.