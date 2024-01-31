"Не служба, а рабство": Из скандального закона Зеленского пропал пункт о демобилизации
Депутат Рады Гончаренко*: Демобилизации через 36 месяцев не будет
Законопроект о мобилизации, предложенный властями Украины, не предусматривает предельных сроков службы. На отсутствие пункта о демобилизации обратил внимание депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
"Вы же понимаете, да, что никакой демобилизации через 36 месяцев не будет. Вы и с мобилизацией получите проблемы именно из-за того, что нет предельных сроков службы. Люди просто будут понимать, что это не почётная служба, а рабство", — пояснил нардеп в своём телеграм-канале.
Он напомнил обещания Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного бойцам ВСУ о демобилизации. По оценке депутата, власти просто "кинули" людей. Гончаренко* отметил, что не собирается голосовать за законопроект в таком виде.
Напомним, на Украине не знают, как восполнить дефицит живой силы в ВСУ. Киев провёл уже девять волн мобилизации, а в декабре 2023 года Генштаб попросил Владимира Зеленского призвать ещё полмиллиона человек. Для этого власти придумали пять вариантов нового законопроекта о мобилизации, причём каждый из них оказался крайне спорным. Более того, успевших покинуть Незалежную украинцев призвали встать на воинский учёт за рубежом. При этом серьёзные последствия за бегство от службы грозят не только самому уклонисту, но и всей его семье. А 31 января в Раду был внесён новый проект о мобилизации, включающий выдачу электронных повесток.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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