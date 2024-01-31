"Не служба, а рабство": Из скандального закона Зеленского пропал пункт о демобилизации

"Вы же понимаете, да, что никакой демобилизации через 36 месяцев не будет. Вы и с мобилизацией получите проблемы именно из-за того, что нет предельных сроков службы. Люди просто будут понимать, что это не почётная служба, а рабство", — пояснил нардеп в своём телеграм-канале.