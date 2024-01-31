Генсек НАТО испугался объединения России, Китая, Ирана и КНДР

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время поездки в США, чтобы убедить высшее руководство страны и общественность в необходимости выделения военной помощи Украине, заявлял о планах России ослабить Америку. Он обратил внимание на то, что Москва объединяет усилия с Китаем, Ираном и КНДР.

"Сегодня наши ценности злонамеренно атакуют внешние силы, которые пытаются их подорвать. Они угрожают нашему свободному миру, открыто оспаривают американское влияние… Они пытаются изменить глобальные правила, которые обеспечивают нашу общую безопасность. Мы живём в опасные времена", — заявил Столтенберг.

По оценке генсека альянса, Китай огромными темпами наращивает свой военный потенциал. Он обвинил Пекин в "нечестной торговой политике" и угрозах соседям, а также в желании занимать хозяйские позиции в Южно-Китайском море. Столтенберг назвал Китай наиболее серьёзной угрозой в долгосрочной перспективе, а Россию — наиболее насущной. Политик также уделил внимание опасностям со стороны Ирана и Северной Кореи, сославшись на недавнюю атаку на американскую военную базу в Иордании.

"Китай, Россия, Иран и Северная Корея всё больше объединяются, вместе они обходят санкции и давление, ослабляют основанную на долларе США мировую финансовую систему… В эти опасные времена мы должны вместе противостоять любому режиму, который хочет ослабить нас", — заключил генсек НАТО.