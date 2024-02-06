ПВО России за сутки сбила в зоне СВО два снаряда HIMARS и 30 беспилотников ВСУ 6 февраля, 11:29 ПВО РФ за сутки сбила 2 снаряда HIMARS и 30 беспилотников ВСУ. Обложка © Vk / Минобороны России

Российские силы ПВО за сутки уничтожили два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 30 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Масютовка Харьковской области, Бараниковка, Лисичанск, Николаевка ЛНР, Отрадовка ДНР, Новая Каховка и Алёшки Херсонской области", — уточнили в ведомстве.

Всего, по данным министерства, с начала спецоперации российские войска лишили противника 568 самолётов, 265 вертолётов, 11863 дронов, 462 зенитных комплексов, 14927 танков, 1217 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7973 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 18283 военных машин.

Также сообщалось, что ВСУ за минувшие сутки на Донецком направлении лишились почти 300 бойцов, артиллерийской системы М777 и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Авторы Татьяна Миссуми