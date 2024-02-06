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ПВО России за сутки сбила в зоне СВО два снаряда HIMARS и 30 беспилотников ВСУ

6 февраля, 11:29
ПВО РФ за сутки сбила 2 снаряда HIMARS и 30 беспилотников ВСУ. Обложка © Vk / Минобороны России

ПВО РФ за сутки сбила 2 снаряда HIMARS и 30 беспилотников ВСУ. Обложка © Vk / Минобороны России

Российские силы ПВО за сутки уничтожили два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 30 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Масютовка Харьковской области, Бараниковка, Лисичанск, Николаевка ЛНР, Отрадовка ДНР, Новая Каховка и Алёшки Херсонской области", — уточнили в ведомстве.

Всего, по данным министерства, с начала спецоперации российские войска лишили противника 568 самолётов, 265 вертолётов, 11863 дронов, 462 зенитных комплексов, 14927 танков, 1217 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7973 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 18283 военных машин.

Российские военные уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ
Российские военные уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ

Также сообщалось, что ВСУ за минувшие сутки на Донецком направлении лишились почти 300 бойцов, артиллерийской системы М777 и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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