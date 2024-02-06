МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 290 военнослужащих на Донецком направлении

ВСУ за минувшие сутки на Донецком направлении лишились почти 300 бойцов, артиллерийской системы М777 и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Об этом заявила пресс-служба Минобороны РФ.

"Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили семь атак противника и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Новгородское, Георгиевка и Катериновка", — сообщили в ведомстве, уточнив, что было ликвидировано 290 украинских солдат.

В результате боевых столкновений украинская сторона также потеряла танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля и гаубицу "Мста-Б".