МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 290 военнослужащих на Донецком направлении
ВСУ за минувшие сутки на Донецком направлении лишились почти 300 бойцов, артиллерийской системы М777 и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Об этом заявила пресс-служба Минобороны РФ.
"Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили семь атак противника и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Новгородское, Георгиевка и Катериновка", — сообщили в ведомстве, уточнив, что было ликвидировано 290 украинских солдат.
В результате боевых столкновений украинская сторона также потеряла танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля и гаубицу "Мста-Б".
Кстати, а на Краснолиманском направлении Российской армии удалось существенно улучшить своё положение благодаря двум отражённым атакам штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Ямполовка. В итоге противник потерял до 240 военнослужащих.
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