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6 февраля, 11:21

Российские военные уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ

Российские участники специальной военной операции уничтожили склад авиационных средств поражения противника. Об этом сообщили журналистам на брифинге во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.

"Уничтожен склад авиационных средств поражения ВСУ, поражены живая сила и военная техника противника в 112 районах", информирует военное ведомство.

Российские военные лишили противника склада авиационных боеприпасов
Российские военные лишили противника склада авиационных боеприпасов

Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ уничтожили семь пусковых установок ЗРК и шесть складов с боеприпасами ВСУ. Также стало известно, что ВСУ за неделю потеряли до 1825 военных на Краснолиманском направлении. За это же время ВС РФ заняли более выгодные рубежи и отразили 19 атак противника на этом участке фронта.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Марина Калегина
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