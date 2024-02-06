Российские военные уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ
Российские участники специальной военной операции уничтожили склад авиационных средств поражения противника. Об этом сообщили журналистам на брифинге во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Уничтожен склад авиационных средств поражения ВСУ, поражены живая сила и военная техника противника в 112 районах", — информирует военное ведомство.
Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ уничтожили семь пусковых установок ЗРК и шесть складов с боеприпасами ВСУ. Также стало известно, что ВСУ за неделю потеряли до 1825 военных на Краснолиманском направлении. За это же время ВС РФ заняли более выгодные рубежи и отразили 19 атак противника на этом участке фронта.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ