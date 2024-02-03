ВС РФ уничтожили семь пусковых установок ЗРК и шесть складов с боеприпасами ВСУ

Российские войска за неделю — с 27 января по 3 февраля — поразили семь пусковых установок и четыре радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов (ЗРК), стоящих на вооружении у ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск за прошедшую неделю поражены семь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе: пять С-300, SAMP-T производства Франции, а также IRIS-T производства ФРГ", — информирует оборонное ведомство.

Также нашим бойцам в ходе выполнения задач спецоперации удалось поразить три радиолокационные станции ЗРК NASAMS, два радиолокатора зенитного ракетного комплекса С-300 и одну радиолокационную станцию ЗРК IRIS-T. Кроме того, за неделю было уничтожено шесть складов боеприпасов противника.