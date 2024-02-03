ВС РФ уничтожили семь пусковых установок ЗРК и шесть складов с боеприпасами ВСУ
МО РФ: За неделю в зоне СВО уничтожено семь пусковых установок ЗРК ВСУ
Российские войска за неделю — с 27 января по 3 февраля — поразили семь пусковых установок и четыре радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов (ЗРК), стоящих на вооружении у ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск за прошедшую неделю поражены семь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе: пять С-300, SAMP-T производства Франции, а также IRIS-T производства ФРГ", — информирует оборонное ведомство.
Также нашим бойцам в ходе выполнения задач спецоперации удалось поразить три радиолокационные станции ЗРК NASAMS, два радиолокатора зенитного ракетного комплекса С-300 и одну радиолокационную станцию ЗРК IRIS-T. Кроме того, за неделю было уничтожено шесть складов боеприпасов противника.
Ранее стало известно, что ВСУ за неделю потеряли до 1825 военных на Краснолиманском направлении. За это же время ВС РФ заняли более выгодные рубежи и отразили 19 атак противника на этом участке фронта.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ