Потери ВСУ на самом смертоносном для них участке фронта за неделю превысили две тысячи солдат
МО РФ: ВСУ за неделю потеряли свыше 2245 бойцов на Донецком направлении
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшую неделю потеряли более 2245 военных, пять танков, 19 боевых бронированных машин на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 3 февраля.
"Потери ВСУ за указанный период составили более 2245 военнослужащих, пять танков, 19 боевых бронированных машин, 63 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО "Град", — указано в сообщении оборонного ведомства.
Там добавили, что ВС РФ ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем поразили формирования ВСУ и Нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) — Верхнекаменское, Артёмовское, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Белогоровка, Переездное и Георгиевка.
А ранее Life.ru писал, что российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, отразив четыре атаки противника. ВСУ лишились свыше 210 бойцов, трёх боевых бронированных машин и шести автомобилей.
ТАСС / AP / Inna Varenytsia