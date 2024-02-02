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2 февраля, 12:40

ВСУ за сутки потеряли до 290 военнослужащих на Донецком направлении

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 290 военнослужащих на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Также уничтожено четыре полевых склада боеприпасов.

"Противник потерял <...> три боевые бронированные машины, в том числе один БТР М113 производства США и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО "Град", — добавили в ведомстве.

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Ранее министр обороны России Сергей Шойгу раскрыл колоссальные потери ВСУ за минувший месяц. Так, украинская армия потеряла более 23 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, а также множество техники, в том числе танки Leopard и БМП Bradley.

Обложка ©

Getty Images / Libkos / Kostya Liberov

Матвей Константинов
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