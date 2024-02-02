Bradley, Leopard и десятки тысяч солдат: Шойгу раскрыл колоссальные потери ВСУ за месяц
Шойгу: ВСУ за месяц потеряли более 23 тысяч военнослужащих
За минувший месяц ВСУ потеряли более 23 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ. Кроме того, у противника наблюдаются большие потери в технике.
"Уничтожено более трёх тысяч единиц различного вооружения, включая иностранное. В том числе немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS", — сказал глава оборонного ведомства страны.
Ранее Сергей Шойгу сообщил, что за 2023 год российский военно-строительный комплекс сдал тысячи объектов для сил ядерного сдерживания. Кроме того, создавалась инфраструктура для аэродромов и систем базирования военно-морского флота.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo