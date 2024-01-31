Регион

Уведомления отключены

Новости
Катастрофа Ил-76
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Обломки с места падения Ил-76 с украинскими военнопленными оказались с западных ЗРК

Сборные России и Сербии по футболу встретятся в Москве 21 марта

Под Петербургом сбили украинский БПЛА, обломки упали на территорию завода

"Задумка сорвалась": Сальдо объяснил, почему Киев решился ударить по Ил-76 с пленными ВСУ

Не оставили выбора: Буданов и Сырский вынудили Зеленского "простить" Залужного

Американский истребитель F-16 разбился на западном побережье Южной Кореи

Байден скоро созвонится с Си Цзиньпином

Трампа вновь выдвинули на Нобелевскую премию мира

В Раду внесён новый проект о мобилизации, включающий выдачу электронных повесток

Эквадор передаст США российскую технику вопреки предупреждениям Москвы

Шойгу призвал "Уралтрансмаша" ускорить сроки изготовления арткомплекса

31 января, 09:03
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу раскртиковал главного конструктора Уральского завода транспортного машиностроения ("Уралтрансмаш"), так как предприятие затянуло выпуск нового артиллерийского комплекса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Мы зaнялись этим плoтно в 2022 году. У нaс должны эти машины уже работaть по полной программе в 2023 гoду, а у вас всё тaк спокойненько, тaк сказать, хорoшо", подчеркнул Шойгу.

Министр попросил в течение недели представить ему доклад о том, как будут нагоняться сроки производства нового оружия. Речь идёт о самоходной артиллерии. Шойгу добавил, что неплохими темпами выпускаются и ремонтируются гаубицы "Мста", но нужно усиливаться и по другим направлениям. Глава Минобороны напомнил, что речь идёт о выполнении поручения президента РФ Владимира Путина.

Шойгу проинспектировал производство самоходок на заводе "Уралтрансмаш"
Шойгу проинспектировал производство самоходок на заводе "Уралтрансмаш"

Ранее в Минобороны сообщили, что Сергей Шойгу проинспектировал производство "Калибров" и "Искандеров" в Екатеринбурге. План выполняется благодаря расширению производственных мощностей и переходу на круглосуточный трёхсменный режим на всех заводах концерна "Алмаз-Антей".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!