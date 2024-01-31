Шойгу призвал "Уралтрансмаша" ускорить сроки изготовления арткомплекса 31 января, 09:03 Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу раскртиковал главного конструктора Уральского завода транспортного машиностроения ("Уралтрансмаш"), так как предприятие затянуло выпуск нового артиллерийского комплекса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Мы зaнялись этим плoтно в 2022 году. У нaс должны эти машины уже работaть по полной программе в 2023 гoду, а у вас всё тaк спокойненько, тaк сказать, хорoшо", — подчеркнул Шойгу.

Министр попросил в течение недели представить ему доклад о том, как будут нагоняться сроки производства нового оружия. Речь идёт о самоходной артиллерии. Шойгу добавил, что неплохими темпами выпускаются и ремонтируются гаубицы "Мста", но нужно усиливаться и по другим направлениям. Глава Минобороны напомнил, что речь идёт о выполнении поручения президента РФ Владимира Путина.

Ранее в Минобороны сообщили, что Сергей Шойгу проинспектировал производство "Калибров" и "Искандеров" в Екатеринбурге. План выполняется благодаря расширению производственных мощностей и переходу на круглосуточный трёхсменный режим на всех заводах концерна "Алмаз-Антей".

Авторы Татьяна Миссуми