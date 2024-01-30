Шойгу проинспектировал производство "Калибров" и "Искандеров" в Екатеринбурге

Гендир ОКБ "Новатор", которое производит ракеты "Калибр" и "Искандер", Фарид Абдрахманов отчитался перед приехавшим в Екатеринбург с инспекцией министром обороны РФ Сергеем Шойгу о расширении производственных мощностей предприятия и увеличении гособоронзаказа. Об этом сообщила пресс-служба МО РФ.

Шойгу прибыл с инспекцией на предприятие концерна "Алмаз-Антей" в Екатеринбурге. Видео © t.me / Минобороны России

"На предприятии концерна "Алмаз Антей" Сергей Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет морского базирования "Калибр" и крылатых ракет оперативно-тактического комплекса "Искандер". <...> Несмотря на значительное увеличение государственного оборонного заказа в 2023 году, план производства выпускаемой продукции был выполнен в полном объёме", — говорится в публикации ведомства.

Выполнение плана за прошлый год стало возможно, в частности, благодаря расширению производственных мощностей и переходу на круглосуточный трёхсменный режим для процесса сборки комплектующих на всех заводах концерна "Алмаз Антей". Во время осмотра Шойгу также уточнил, как выполняется план по выпуску крылатых ракет "Калибр" в 2024 году. Ему доложили, что предприятие выполнило заказ государства уже на 17%, несмотря на двукратное увеличение плана.

А на Машиностроительном заводе имени М.И. Калинина министр проверил организацию производства в цехе финальной сборки пусковых и пуско-заряжающих установок комплексов и систем войсковой противовоздушной обороны С-300В и "Бук". Предприятие досрочно сдало продукцию в рамках гособоронзаказа прошлого года и приступило к выполнению плана на текущий, 2024-й.