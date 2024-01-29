Шойгу изучил ход модернизации экспериментальных баз ЦНИИ в Подмосковье

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны РФ, дислоцированных в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка хода модернизации экспериментальных баз ЦНИИ. Видео © T.me / Минобороны России

"Благодаря совершенствованию экспериментальной базы 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России кратно возросло количество образцов вооружения и военно-специальной техники, прошедших испытания", — уточнили в российском оборонном ведомстве.

Начальник 12-го ГУ МО РФ генерал-лейтенант Игорь Колесников доложил главе МО, что в рамках процесса модернизации базы максимально приблизят "условия испытания к натурным взрывным экспериментам". Кроме того, будет увеличена пропускная способность института. Шойгу также проверил модернизацию инфраструктуры 48-го Центрального научно-исследовательского института. В скором времени работники сдадут два новых здания ЦНИИ.

Новые лабораторные корпусы позволят обеспечить создание научно-исследовательского кластера в интересах биологической защиты. Сотрудники ЦНИИ смогут в кратчайшие сроки выявлять биологические угрозы и производить вакцины. Кстати, один из практических результатов исследований — разработка и создание первой в мире вакцины от новой коронавирусной инфекции, а также препаратов от лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома MERS и универсальной вакцины от гриппа.