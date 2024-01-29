Шойгу изучил ход модернизации экспериментальных баз ЦНИИ в Подмосковье
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны РФ, дислоцированных в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Проверка хода модернизации экспериментальных баз ЦНИИ. Видео © T.me / Минобороны России
"Благодаря совершенствованию экспериментальной базы 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России кратно возросло количество образцов вооружения и военно-специальной техники, прошедших испытания", — уточнили в российском оборонном ведомстве.
Начальник 12-го ГУ МО РФ генерал-лейтенант Игорь Колесников доложил главе МО, что в рамках процесса модернизации базы максимально приблизят "условия испытания к натурным взрывным экспериментам". Кроме того, будет увеличена пропускная способность института. Шойгу также проверил модернизацию инфраструктуры 48-го Центрального научно-исследовательского института. В скором времени работники сдадут два новых здания ЦНИИ.
Новые лабораторные корпусы позволят обеспечить создание научно-исследовательского кластера в интересах биологической защиты. Сотрудники ЦНИИ смогут в кратчайшие сроки выявлять биологические угрозы и производить вакцины. Кстати, один из практических результатов исследований — разработка и создание первой в мире вакцины от новой коронавирусной инфекции, а также препаратов от лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома MERS и универсальной вакцины от гриппа.
Ранее Лайф писал, что в России также уделили большое внимание созданию инфраструктуры сил ядерного сдерживания. Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, за год было построено более 2700 объектов для этих целей. Шойгу отметил, что все запланированные мероприятия были выполнены.
ТАСС / Дмитрий Харичков