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31 января, 03:18

Шойгу проинспектировал производство самоходок на заводе "Уралтрансмаш"

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем на Уральском заводе транспортного машиностроения в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

Шойгу проинспектировал производство самоходок на заводе "Уралтрансмаш". Видео © t.me / Минобороны России

В частности, генерал армии оценил выполнение ГОЗ по производству и ремонту 2С19 "Мста-С", 2С3 "Акация", 2С4 "Тюльпан", 2С5 "Гиацинт", а также 2С35 "Коалиция СВ.

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Также Шойгу уточнил планы на ближайшие месяцы работы. Руководитель предприятия Олег Емельянов доложил о выполнении плана и наличии мощностей для увеличения производства. Министр обороны ответил, что, если они есть, их надо использовать. Глава ведомства подчеркнул, что новые самоходки крайне востребованы и необходимо ускорить работы по испытаниям и скорейшему началу серийного производства.

Ранее в Минобороны сообщили, что Сергей Шойгу проинспектировал производство "Калибров" и "Искандеров" в Екатеринбурге. Выполнение плана за прошлый год стало возможно, в частности, благодаря расширению производственных мощностей и переходу на круглосуточный трёхсменный режим для процесса сборки комплектующих на всех заводах концерна "Алмаз-Антей".

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Кадр видео t.me / Минобороны России

Артур Лапсаков
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