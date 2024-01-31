Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем на Уральском заводе транспортного машиностроения в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

Шойгу проинспектировал производство самоходок на заводе "Уралтрансмаш". Видео © t.me / Минобороны России

В частности, генерал армии оценил выполнение ГОЗ по производству и ремонту 2С19 "Мста-С", 2С3 "Акация", 2С4 "Тюльпан", 2С5 "Гиацинт", а также 2С35 "Коалиция СВ.

Также Шойгу уточнил планы на ближайшие месяцы работы. Руководитель предприятия Олег Емельянов доложил о выполнении плана и наличии мощностей для увеличения производства. Министр обороны ответил, что, если они есть, их надо использовать. Глава ведомства подчеркнул, что новые самоходки крайне востребованы и необходимо ускорить работы по испытаниям и скорейшему началу серийного производства.