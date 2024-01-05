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5 января, 03:02

Армия России получила на вооружение первые самоходные установки "Коалиция-СВ"

"Ростех": Российская армия получила на вооружение первые САУ "Коалиция-СВ"

Самоходная артиллерийская установка (САУ) "Коалиция-СВ". Обложка © Telegram / "Ростех"

Самоходная артиллерийская установка (САУ) "Коалиция-СВ". Обложка © Telegram / "Ростех"

Вооружённые силы России получили первые образцы новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) "Коалиция-СВ". Об этом ТАСС сообщили в "Ростехе".

"Арткомплекс подтвердил все заложенные разработчиками характеристики. Серийное производство "Коалиции-СВ", а также выпуск транспортно-загрузочной машины уже развёрнуты", — информировали в госкорпорации.

На САУ установлена пушка 2А88 калибра 152 миллиметра со скоростью стрельбы свыше 10 выстрелов в минуту. Установка предназначена для поражения наземных целей: командных пунктов, узлов связи, миномётных и артиллерийских батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника на расстоянии до 70 километров. Она превосходит мировые и отечественные аналоги по дальности, точности стрельбы и по времени решения боевых задач и призвана вывести российскую артиллерию на качественно новый уровень.

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Ранее сообщалось, что "Ростех" завершил государственные испытания новейшей САУ "Коалиция-СВ". Уникальные технические характеристики гаубицы были подтверждены.

Лариса Сафронова
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