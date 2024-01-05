Армия России получила на вооружение первые самоходные установки "Коалиция-СВ"

На САУ установлена пушка 2А88 калибра 152 миллиметра со скоростью стрельбы свыше 10 выстрелов в минуту. Установка предназначена для поражения наземных целей: командных пунктов, узлов связи, миномётных и артиллерийских батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника на расстоянии до 70 километров. Она превосходит мировые и отечественные аналоги по дальности, точности стрельбы и по времени решения боевых задач и призвана вывести российскую артиллерию на качественно новый уровень.