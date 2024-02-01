Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские военные в ходе специальной военной операции заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, отразив четыре атаки противника. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Наиболее напряжённая для украинской армии обстановка сложилась в районах населённых пунктов Георгиевка, Новомихайловка и Красное. Здесь "получили по зубам" штурмовые группы 22-й механизированной, 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

"Противник потерял свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей", — проинформировали в ведомстве.