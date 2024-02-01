Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские военные в ходе специальной военной операции заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, отразив четыре атаки противника. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Наиболее напряжённая для украинской армии обстановка сложилась в районах населённых пунктов Георгиевка, Новомихайловка и Красное. Здесь "получили по зубам" штурмовые группы 22-й механизированной, 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
"Противник потерял свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей", — проинформировали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что на Донецком направлении российские войска прорвали оборону противника на юге от Авдеевки. ВС РФ удалось взять крупный укрепрайон "Царская охота", остававшийся неприступным с 2014 года. Сейчас для ВСУ Авдеевка превратилась во второй Артёмовск (Бахмут), поэтому в эту мясорубку и дальше будут кидать необученных мобилизованных украинцев, уверены специалисты.
Vk / Минобороны России