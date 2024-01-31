"Воюют как следует": Путин рассказал об успехах наших "мужиков" под Авдеевкой
Путин назвал Авдеевку одним из важнейших направлений, где идут боевые действия
Наши "мужики" в ходе специальной военной операции воюют как следует. Об этом заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами в среду, 31 января. Он рассказал о штурмовой бригаде "Ветераны", бойцы которой впереди кадровых войск прорвали оборону украинской армии и вышли на окраины Авдеевки. По словам Путина, это одно из важнейших направлений, где идут сейчас боевые действия.
"Мужики там воюют как следует. Такие люди, конечно, и должны заниматься воспитанием молодых людей, подрастающего поколения", — сказал он.
Добровольческое подразделение "Ветераны" основано в 2022 году из тех ветеранов Донбасса, которые с 2014 года сражались с ВСУ в составе батальонов Народной милиции ДНР.
Ранее сообщалось, что на Донецком направлении российские войска прорвали оборону противника на юге от Авдеевки. ВС РФ удалось взять крупный укрепрайон "Царская охота", остававшийся неприступным с 2014 года. Сейчас для ВСУ Авдеевка превратилась во второй Артёмовск (Бахмут), полагают эксперты. ВСУ жизненно важно медийно перебить фронтовые успехи России. Поэтому в эту мясорубку и дальше будут кидать необученных мобилизованных, уверены специалисты.