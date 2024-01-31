"Воюют как следует": Путин рассказал об успехах наших "мужиков" под Авдеевкой

Наши "мужики" в ходе специальной военной операции воюют как следует. Об этом заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами в среду, 31 января. Он рассказал о штурмовой бригаде "Ветераны", бойцы которой впереди кадровых войск прорвали оборону украинской армии и вышли на окраины Авдеевки. По словам Путина, это одно из важнейших направлений, где идут сейчас боевые действия.

"Мужики там воюют как следует. Такие люди, конечно, и должны заниматься воспитанием молодых людей, подрастающего поколения", — сказал он.

Добровольческое подразделение "Ветераны" основано в 2022 году из тех ветеранов Донбасса, которые с 2014 года сражались с ВСУ в составе батальонов Народной милиции ДНР.