Начальник ГУР Буданов признал продвижение российских войск под Авдеевкой 30 января, 17:18 На Украине признали успехи ВС РФ. Обложка © Vk / Минобороны России

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов был вынужден признать, что ВСУ терпят поражение, в том числе под Авдеевкой, несмотря на браваду киевских властей. Об этом он сказал телеканалу "Рада".

"К сожалению для нас, всё-таки определённое продвижение в полях у них есть, и возле Авдеевки то, что случилось", — подчеркнул он.

Буданов добавил, что украинская армия перешла к глухой обороне ещё в ноябре прошлого года, ни о каком наступлении речи уже не идёт. Глава ГУР отметил, что Киев сейчас сосредоточен на том, чтобы укрепить оборонительную линию, на эти цели из бюджета выделяются большие суммы.

Ранее сообщалось, что на Донецком направлении российские войска прорвали оборону противника на юге от Авдеевки. ВС РФ удалось взять крупный укрепрайон "Царская охота", остававшийся неприступным с 2014 года. Сейчас для ВСУ Авдеевка превратилась во второй Артёмовск (Бахмут), полагают эксперты. ВСУ жизненно важно медийно перебить фронтовые успехи России. Поэтому в эту мясорубку и дальше будут кидать необученных мобилизованных, уверены специалисты.

Авторы Татьяна Миссуми