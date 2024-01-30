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Начальник ГУР Буданов признал продвижение российских войск под Авдеевкой

30 января, 17:18
На Украине признали успехи ВС РФ. Обложка © Vk / Минобороны России

На Украине признали успехи ВС РФ. Обложка © Vk / Минобороны России

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов был вынужден признать, что ВСУ терпят поражение, в том числе под Авдеевкой, несмотря на браваду киевских властей. Об этом он сказал телеканалу "Рада".

"К сожалению для нас, всё-таки определённое продвижение в полях у них есть, и возле Авдеевки то, что случилось", — подчеркнул он.

Буданов добавил, что украинская армия перешла к глухой обороне ещё в ноябре прошлого года, ни о каком наступлении речи уже не идёт. Глава ГУР отметил, что Киев сейчас сосредоточен на том, чтобы укрепить оборонительную линию, на эти цели из бюджета выделяются большие суммы.

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Ранее сообщалось, что на Донецком направлении российские войска прорвали оборону противника на юге от Авдеевки. ВС РФ удалось взять крупный укрепрайон "Царская охота", остававшийся неприступным с 2014 года. Сейчас для ВСУ Авдеевка превратилась во второй Артёмовск (Бахмут), полагают эксперты. ВСУ жизненно важно медийно перебить фронтовые успехи России. Поэтому в эту мясорубку и дальше будут кидать необученных мобилизованных, уверены специалисты.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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