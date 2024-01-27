Пленный штурмовик ВСУ рассказал, как украинские военные мечтали о спасении бойцами ВС РФ

Пленный штурмовик 71-й отдельной егерской бригады ВСУ рассказал, как находившиеся на позиции украинские военные надеялись, что их спасут российские войска. По его словам, до этого украинским солдатам пришлось 30 часов ползать на коленях.

"Мы были на позиции, и к нам зашли ваши люди [российские военнослужащие] и взяли нас в плен. До этого мы 30 часов ползали на позициях и отойти просились, и помощи просили, наступило отчаяние. Мы уже их [российские войска] ждали. Зашли ребята. Мы постояли, поговорили, рассказали, что мы украинцы. Нам сразу сказали, чтобы мы не переживали, никто силу применять не будет", — приводит ТАСС слова Вячеслава Гриненко.

Военнопленный добавил, что штурмовиков ВСУ оставили на передовой без огневой поддержки, еды и воды — из оружия было только стрелковое и патроны, которые закончились через четыре часа боя. Гриненко отметил пояснил, что жизнь украинских солдат спасли российские военные. Он назвал нормальными условия в плену, ведь там тепло, кормят и хорошо относятся. Мужчина вспомнил, что после военкомата украинские солдаты жили не лучше — в подвале, откуда им запрещали выходить.

Гриненко сдался в плен несколько дней назад в Авдеевке. По словам военного, за девять дней штурмовая рота, в которой он проходил службу, была уничтожена наполовину.