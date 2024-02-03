МО РФ: ВСУ за неделю потеряли до 1825 солдат на Краснолиманском направлении
ВСУ за неделю потеряли до 1825 военных на Краснолиманском направлении, попав под огневой удар российских войск. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, за это же время ВС РФ заняли более выгодные рубежи и отразили 19 атак противника на данном участке фронта.
"Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 60-й, 63-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения и 13-й бригады Нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Кировск, Ямполовка (ДНР), Червоная Диброва, Кузьмино (ЛНР), а также Серебрянского лесничества", — информирует оборонное ведомство.
Там также отметили, что ВСУ потеряли шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 36 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что за минувший месяц ВС России освободили три населённых пункта на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. Группировки российских войск, как подчеркнул министр, продолжают методично снижать боевой потенциал противника.
ТАСС / Zuma