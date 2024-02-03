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3 февраля, 05:47

Украинские военные пожаловались на дефицит оружия и западную технику

Figaro: Бойцы ВСУ пожаловались на нехватку оружия и нерабочую западную технику

Бойцы ВСУ пожаловались на нехватку оружия и нерабочую западную технику. Об этом рассказал корреспондент французского издания Le Figaro, которому удалось посетить позиции украинских военных в зоне конфликта.

"Оборудование ненадёжное, опасное, а запасных частей у нас больше нет. Нам дают боеприпасы, ограниченные дальностью в семь километров, и в слишком малом количестве", — сказал один из военнослужащих.

Другой солдат ВСУ заявил, что все из 20 полученных от стран Запада танков находились в нерабочем состоянии. Кроме того, военнослужащие пожаловались на то, что им каждый раз приходится ремонтировать технику перед боевым выходом.

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Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко сделал неожиданное заявление по поводу отношений Киева с Западом. Он заявил, что европейцы должны предоставить Незалежной всё необходимое оружие без каких-либо условий.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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