Бойцы ВСУ пожаловались на нехватку оружия и нерабочую западную технику. Об этом рассказал корреспондент французского издания Le Figaro, которому удалось посетить позиции украинских военных в зоне конфликта.

"Оборудование ненадёжное, опасное, а запасных частей у нас больше нет. Нам дают боеприпасы, ограниченные дальностью в семь километров, и в слишком малом количестве", — сказал один из военнослужащих.

Другой солдат ВСУ заявил, что все из 20 полученных от стран Запада танков находились в нерабочем состоянии. Кроме того, военнослужащие пожаловались на то, что им каждый раз приходится ремонтировать технику перед боевым выходом.