Пятый президент Украины Пётр Порошенко сделал неожиданное заявление по поводу отношений Киева с Западом. Как заявил политический деятель в интервью Figaro, европейцы должны предоставить украинцам всё необходимое оружие без каких-либо условий.

По его словам, в настоящее время украинские власти надели на своих граждан "розовые очки". Олигарх заявил, что его соотечественников заставляют поверить в то, что у Вооружённых сил Украины якобы всё идёт по плану.

"Их заставляют поверить, что в конце лета мы будем пить чай в Крыму", — отметил бывший украинский лидер.

Экс-глава Незалежной подчеркнул, что в реальности дела обстоят иначе. В результате, как подчеркнул бизнесмен, люди не понимают для чего им нужна новая мобилизация, а некоторые на фоне арестов участников протестов пугаются и бегут из страны. В то же время политик назвал "огромной проблемой" для ВСУ ситуацию с продолжающими заканчиваться снарядами.

"Европейцы должны дать нам всё необходимое вооружение, без каких-либо условий", — заявил Порошенко.