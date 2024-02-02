"Монстры Франкенштейна" показали России слабость НАТО, пишут СМИ

Полковник морской пехоты США в отставке Марк Канциан считает, что использование подобного вооружения украинскими войсками говорит о том, что странам – членам НАТО, включая Соединённые Штаты, не хватает наземных систем противовоздушной обороны. По его словам, ход боевых действий во время специальной военной операции показывает то, что Североатлантическому альянсу, если он хочет быть готовым к будущим конфликтам, надо нарастить свои арсеналы в этом направлении.