"Монстры Франкенштейна" показали России слабость НАТО, пишут СМИ
BI: Экспериментальные системы ПВО ВСУ FrankenSAM показали уязвимость НАТО
Гибридные системы ПВО ВСУ FrankenSAM, состоящие из элементов советского и западного вооружения, выявили уязвимость Североатлантического альянса, пишет Business Insider.
"Украинское экспериментальное оружие FrankenSAM выявило огромный пробел в арсенале США", — говорится в статье.
Полковник морской пехоты США в отставке Марк Канциан считает, что использование подобного вооружения украинскими войсками говорит о том, что странам – членам НАТО, включая Соединённые Штаты, не хватает наземных систем противовоздушной обороны. По его словам, ход боевых действий во время специальной военной операции показывает то, что Североатлантическому альянсу, если он хочет быть готовым к будущим конфликтам, надо нарастить свои арсеналы в этом направлении.
Напомним, в октябре прошлого года газета The New York Times узнала, что из-за нехватки систем ПВО Украина попросила США в активном порядке реализовать проект FrankenSAM (образовано от слов "Франкенштейн" и SAM — surface-to-air missile, ракета класса "земля – воздух"). Под программой FrankenSAM подразумевается создание импровизированных зенитно-ракетных комплексов из корпусов, деталей и компонентов со складов на Украине, в США и странах-союзниках. Это относится как к зарубежным элементам конструкции боевой техники, так и к западным.
t.me / Министерство обороны Украины