Шойгу отчитался о трёх освобождённых в ходе СВО населённых пунктах

Российские солдаты и офицеры в ходе специальной военной операции за прошедший месяц освободили населённые пункты Весёлое, Крахмальное и Табаевка. Об этом на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ в пятницу, 2 февраля, заявил министр обороны Сергей Шойгу.