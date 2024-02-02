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2 февраля, 10:02

Шойгу отчитался о трёх освобождённых в ходе СВО населённых пунктах

Министр Шойгу: ВС РФ за прошлый месяц освободили Весёлое, Крахмальное и Табаевку

Российские солдаты и офицеры в ходе специальной военной операции за прошедший месяц освободили населённые пункты Весёлое, Крахмальное и Табаевка. Об этом на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ в пятницу, 2 февраля, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Группировки российских войск, отметил он, продолжают методично снижать боевой потенциал противника.

"В ходе активных действий на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях освобождены населённые пункты Весёлое, Крахмальное, Табаевка", — перечислил Шойгу.

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Напомним, что в январе российские войска освободили населённый пункт Табаевка в Харьковской области, село Крахмальное, которое расположено между Купянском и Сватовом, а также населённый пункт Весёлое в ДНР. А на Донецком направлении российские войска прорвали оборону противника на юге от Авдеевки. ВС РФ удалось взять крупный укрепрайон "Царская охота", остававшийся неприступным с 2014 года. Сейчас для ВСУ Авдеевка превратилась во второй Артёмовск (Бахмут).

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Марина Калегина
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