Российские войска освободили Табаевку в Харьковской области
Российские войска освободили населённый пункт Табаевка в Харьковской области. Об этом в ходе брифинга сообщило Минобороны РФ.
"На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск освобождён населённый пункт Табаевка Харьковской области", — заявили в ведомстве.
Напомним, чт в январе ВС РФ также освободили село Крахмальное в Харьковской области, которое расположено между Купянском и Сватово, а также населённый пункт Весёлое в ДНР.
Обложка ©
Vk / Минобороны России