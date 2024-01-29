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29 января, 10:19

Российские войска освободили Табаевку в Харьковской области

Российские войска освободили населённый пункт Табаевка в Харьковской области. Об этом в ходе брифинга сообщило Минобороны РФ.

"На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск освобождён населённый пункт Табаевка Харьковской области", — заявили в ведомстве.

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Напомним, чт в январе ВС РФ также освободили село Крахмальное в Харьковской области, которое расположено между Купянском и Сватово, а также населённый пункт Весёлое в ДНР.

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Vk / Минобороны России

Александра Вишнякова
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