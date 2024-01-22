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22 января, 04:07

Минобороны показало видео штурма опорника ВСУ при освобождении села Весёлое в ДНР

Минобороны РФ сообщило, что село Весёлое в ДНР освободили тульские десантники

Минобороны раскрыло подробности освобождения населённого пункта Весёлое, расположенного в Донецкой Народной Республике. Как сообщает оборонное ведомство, опубликовавшее видео боевой работы, это было сделано благодаря слаженной работе тульских десантников.

Кадры штурма опорника ВСУ при освобождении села Весёлое в ДНР. Видео © Минобороны РФ

По данным ведомства, российским военным на этом участке фронта удалось вскрыть систему обороны Вооружённых сил Украины, а также основные опорные пункты и огневые средства. Впоследствии были применены методы контрбатарейной борьбы, в результате чего была подавлена вражеская артиллерия и уничтожены обнаруженные пункты управления противника.

Потом в бой вступила штурмовая авиация, которая помогла уничтожить вражеские фортификационные сооружения, после чего десантники под прикрытием бронегрупп на БМД-2 с нескольких направлений отправились штурмовать позиции деморализованных украинцев.

"В дальнейшем штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, штурмом овладели населённым пунктом. Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен", — говорится в сообщении Минобороны.

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Напомним, об освобождении этого населённого пункта стало известно ещё на прошлой неделе. Тогда российское военное ведомство рассказало об этом событии в рамках очередного брифинга.

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Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
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