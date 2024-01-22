Минобороны показало видео штурма опорника ВСУ при освобождении села Весёлое в ДНР

Минобороны раскрыло подробности освобождения населённого пункта Весёлое, расположенного в Донецкой Народной Республике. Как сообщает оборонное ведомство, опубликовавшее видео боевой работы, это было сделано благодаря слаженной работе тульских десантников.

Кадры штурма опорника ВСУ при освобождении села Весёлое в ДНР. Видео © Минобороны РФ

По данным ведомства, российским военным на этом участке фронта удалось вскрыть систему обороны Вооружённых сил Украины, а также основные опорные пункты и огневые средства. Впоследствии были применены методы контрбатарейной борьбы, в результате чего была подавлена вражеская артиллерия и уничтожены обнаруженные пункты управления противника.

Потом в бой вступила штурмовая авиация, которая помогла уничтожить вражеские фортификационные сооружения, после чего десантники под прикрытием бронегрупп на БМД-2 с нескольких направлений отправились штурмовать позиции деморализованных украинцев.

"В дальнейшем штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, штурмом овладели населённым пунктом. Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен", — говорится в сообщении Минобороны.