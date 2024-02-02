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1 февраля, 22:24

Залужный признал неспособность Киева укомплектовать ВСУ

Залужный: Без "непопулярных" мер Киев не сможет укомплектовать ВСУ

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный. Обложка © t.me / Главнокомандующий ВСУ

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный. Обложка © t.me / Главнокомандующий ВСУ

Киев не может усилить свои войска без "непопулярных" мер, считает главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный. Как написал генерал в статье для телеканала CNN, у России более выгодное положение в этой ситуации.

"Мы должны признать значительное преимущество противника в мобилизации людских ресурсов и сравнить его с неспособностью государственных институтов Украины повысить уровень укомплектованности наших Вооружённых сил без применения непопулярных мер", — говорится в материале.

Помимо того, украинский главнокомандующий поделился видением ещё нескольких проблем в ВСУ. По его словам, украинцам не позволяют преуспеть на поля боя такие факторы, как несовершенство действующего законодательства и частичная монополизация в военно-промышленном комплексе.

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Ранее Залужный в материале для американского CNN назвал главные направления, на которых Киеву следует сосредоточиться в этом году. По его словам, основные усилия украинской армии будут нацелены на три направления.

Алексей Соловьёв
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