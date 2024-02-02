Залужный признал неспособность Киева укомплектовать ВСУ
Залужный: Без "непопулярных" мер Киев не сможет укомплектовать ВСУ
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный. Обложка © t.me / Главнокомандующий ВСУ
Киев не может усилить свои войска без "непопулярных" мер, считает главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный. Как написал генерал в статье для телеканала CNN, у России более выгодное положение в этой ситуации.
"Мы должны признать значительное преимущество противника в мобилизации людских ресурсов и сравнить его с неспособностью государственных институтов Украины повысить уровень укомплектованности наших Вооружённых сил без применения непопулярных мер", — говорится в материале.
Помимо того, украинский главнокомандующий поделился видением ещё нескольких проблем в ВСУ. По его словам, украинцам не позволяют преуспеть на поля боя такие факторы, как несовершенство действующего законодательства и частичная монополизация в военно-промышленном комплексе.
Ранее Залужный в материале для американского CNN назвал главные направления, на которых Киеву следует сосредоточиться в этом году. По его словам, основные усилия украинской армии будут нацелены на три направления.