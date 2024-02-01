Залужный написал статью о трёх главных целях ВСУ в 2024 году

Главком ВСУ Валерий Залужный в статье для американского CNN назвал главные направления, на которых Киеву следует сосредоточиться в этом году. По его словам, основные усилия украинской армии будут нацелены на три направления.

"В 2024 году мы должны сосредоточить наши основные усилия в трёх областях. Создание системы обеспечения наших ВС высокотехнологичными средствами. Внедрение новой философии обучения и ведения боевых действий, которая учитывает ограничения в средствах и способах их развёртывания. И освоение новых боевых возможностей как можно скорее", — говорится в статье главкома ВСУ.

По словам украинского военачальника, цель Киева должна заключаться в том, чтобы максимально увеличить накопление новейших боевых возможностей. Как он считает, это позволит украинской стороне выделять меньше ресурсов для нанесения "максимального ущерба" противнику. Залужный также подчеркнул, что основной движущей силой конфликта является развитие беспилотных систем вооружения. Они распространяются с головокружительной скоростью и сфера их применения становится всё шире, указывает он. В заключение главком ВСУ признал, что Киев не обладает преимуществом в позиционных боях.