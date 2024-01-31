Буданов: ВСУ пойдут в новое наступление весной
Вооружённые силы Украины планируют новое наступление на российские укрепрайоны. По словам начальника Главного управления украинской разведки Кирилла Буданова, манёвр решено начать весной.
"Мы делаем ход — противник делает ход. Теперь их очередь. Они закончат — и тогда придёт наша очередь", — цитирует Telegraph.
Напомним, ВСУ уже пытались провести контрнаступление в 2023 году. Оно началось в июне, и с тех пор они не смогли добиться какого-либо успеха на фронте, зато понесли огромные потери: всего за прошлый год противник лишился 215 тысяч военных, из них 160 тысяч потеряны как раз за полгода контрнаступа. Ранее целый список причин провала озвучил Владимир Зеленский. Сначала он увидел корень проблем в российской авиации, потом обвинил в произошедшем самих украинцев, а в конце пожаловался на утечку информации.
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