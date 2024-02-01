Зеленский запретил Залужному оставить Авдеевку, пишут немецкие СМИ

Главком ВСУ Валерий Залужный предлагал Владимиру Зеленскому оставить Авдеевку в декабре 2023 года, но тот ответил отказом. Об этом сообщает издание Bild.

"Залужный ещё несколько недель назад хотел вывести войска из Авдеевки, однако Зеленский отказал ему. 30 декабря он лично посетил город", — пишет немецкий таблоид.

По информации издания, Зеленский прибыл в Авдеевку, чтобы поддержать украинских военнослужащих. Согласно источникам Bild, Залужный хотел оставить город, "чтобы выровнять линию фронта и облегчить оборону".