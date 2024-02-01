Зеленский запретил Залужному оставить Авдеевку, пишут немецкие СМИ
Bild: Зеленский запретил Залужному выводить войска из Авдеевки в декабре
Главком ВСУ Валерий Залужный предлагал Владимиру Зеленскому оставить Авдеевку в декабре 2023 года, но тот ответил отказом. Об этом сообщает издание Bild.
"Залужный ещё несколько недель назад хотел вывести войска из Авдеевки, однако Зеленский отказал ему. 30 декабря он лично посетил город", — пишет немецкий таблоид.
По информации издания, Зеленский прибыл в Авдеевку, чтобы поддержать украинских военнослужащих. Согласно источникам Bild, Залужный хотел оставить город, "чтобы выровнять линию фронта и облегчить оборону".
Напомним, в январе российские бойцы прорвали оборону ВСУ на юге от Авдеевки, после чего им удалось взять крупный укрепрайон "Царская охота". Эксперты отмечают, что в настоящее время Авдеевка стала вторым Бахмутом. Президент России Владимир Путин оценил успехи ВС РФ, заявив, что город является одним из важнейших направлений, где сейчас воюют наши "мужики".
Как сообщал Лайф, 29 января начали распространяться слухи об увольнении Залужного. В тот же день в администрации Зеленского опровергли сообщения об увольнении. При этом журналисты сообщали, что должность главнокомандующего украинской армией была предложена главе ГУР Кириллу Буданову и командующему Сухопутными войсками Украины Александру Сырскому, однако они отказались от предложения. На этом фоне в Киев прибыла заместитель секретаря по политическим вопросам американского Госдепартамента Виктория Нуланд.
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