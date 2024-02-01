ВС РФ уничтожили РЛС зенитно-ракетного комплекса NASAMS и склады горючего ВСУ

За минувшие сутки ВС России уничтожили радиолокационную станцию норвежского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Уничтожены РЛС ЗРК NASAMS норвежского производства, РЛС обнаружения воздушных целей 35Д6М, два склада горючего ВСУ", — рассказали в ведомстве.

Минобороны: ПВО уничтожила 20 украинских ракет в небе над Крымом и Чёрным морем

Минобороны: ПВО уничтожила 20 украинских ракет в небе над Крымом и Чёрным морем

Ранее Минобороны отчиталось об успехах российской ПВО в зоне проведения спецоперации. Так, зенитчики сбили 86 украинских БПЛА, 12 снарядов РСЗО "Ураган" и HIMARS, а также управляемую авиационную бомбу JDAM.