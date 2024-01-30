Минобороны: Российские силы ПВО за сутки сбили 86 дронов ВСУ и 12 снарядов РСЗО

Российские системы ПВО за последние сутки сбили 86 украинских БПЛА, 12 снарядов РСЗО "Ураган" и HIMARS, а также управляемую авиационную бомбу JDAM. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбито 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также управляемая авиабомба JDAM производства США. Кроме того, уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов", — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В министерстве также уточнили, что часть БПЛА была пожарена в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.