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30 января, 11:00

Минобороны: Российские силы ПВО за сутки сбили 86 дронов ВСУ и 12 снарядов РСЗО

Российские системы ПВО за последние сутки сбили 86 украинских БПЛА, 12 снарядов РСЗО "Ураган" и HIMARS, а также управляемую авиационную бомбу JDAM. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбито 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также управляемая авиабомба JDAM производства США. Кроме того, уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов", — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В министерстве также уточнили, что часть БПЛА была пожарена в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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Ранее в Минобороны сообщали о том, что российские военные на Донецком направлении за сутки отбили три атаки Вооружённых сил Украины, в результате чего противник потерял до 330 солдат. В частности ВС РФ поразили 22-ю, 28-ю, 42-ю механизированную и 17-ю бригады Вооружённых сил Украины у Красного, Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки.

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Vk / Минобороны России

Юрий Лысенко
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