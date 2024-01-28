Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 330 военных в трёх атаках на Донецком направлении

Российские военные на Донецком направлении за сутки отбили три атаки Вооружённых сил Украины, ВСУ потеряли до 330 солдат. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ в воскресенье, 28 января.

"Активными действиями подразделений Южной группировки войск во взаимодействии с артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами отражены три атаки штурмовых групп 24-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", — отметили в ведомстве, добавив, что это произошло у Шумов, Кирово и Георгиевки в ДНР.

Также ВС РФ поразили 22-ю, 28-ю, 42-ю механизированную и 17-ю танковую бригады Вооружённых сил Украины у Красного, Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки. В результате противник потерял на Донецком направлении не только живую силу, но и девять единиц техники: танк, две боевые машины пехоты (БМП), четыре пикапа, а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика" и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ).