ВС РФ поразили склады боеприпасов и горючего ВСУ в двух областях Украины
ВС РФ поразили склады боеприпасов и горючего под Днепропетровском и Запорожьем
ВС России поразили склады боеприпасов и горючего ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, наши бойцы ударили по 118 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике противника в 137 районах.
"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего для военной техники ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях", — рассказали в ведомстве.
Ранее, 27 января, Минобороны отчиталось об успехах российской ПВО за сутки. Так, зенитчики успели сбить 28 украинских беспилотников и семь реактивных снарядов залпового огня HIMARS и Vampire.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин