ВС РФ поразили склады боеприпасов и горючего ВСУ в двух областях Украины

ВС России поразили склады боеприпасов и горючего ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, наши бойцы ударили по 118 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике противника в 137 районах.

"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего для военной техники ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях", — рассказали в ведомстве.