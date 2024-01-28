Регион

Уведомления отключены

28 января, 11:47

ВС РФ поразили склады боеприпасов и горючего ВСУ в двух областях Украины

ВС РФ поразили склады боеприпасов и горючего под Днепропетровском и Запорожьем

ВС России поразили склады боеприпасов и горючего ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, наши бойцы ударили по 118 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике противника в 137 районах.

"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего для военной техники ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях", — рассказали в ведомстве.

Минобороны: ВС РФ уничтожили ЗРК С-300 в Черкасской области
Минобороны: ВС РФ уничтожили ЗРК С-300 в Черкасской области

Ранее, 27 января, Минобороны отчиталось об успехах российской ПВО за сутки. Так, зенитчики успели сбить 28 украинских беспилотников и семь реактивных снарядов залпового огня HIMARS и Vampire.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров