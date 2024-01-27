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27 января, 11:24

ВСУ за день потеряли сотни военных на самом смертоносном для них участке фронта

Минобороны РФ: ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 250 военных

ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 250 военных, при этом российские военные отразили две атаки противника — в районах села Богдановка и посёлка Шумы. Об этом сообщили в Министерстве обороны России в субботу, 27 января.

"Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Клещеевка, Андреевка, Георгиевка, Новомихайловка Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что в результате ВСУ лишились не только живой силы, но и техники — противник потерял две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Акация".

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А 26 января в Минобороны заявили, что за неделю на Донецком направлении ВСУ потеряли почти 2000 военных. Кроме того, противник лишился 19 танков.

Обложка ©

Getty Images / Andres Gutierrez / Anadolu Agency

Никита Осипов
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