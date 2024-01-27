ВСУ за день потеряли сотни военных на самом смертоносном для них участке фронта

ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 250 военных, при этом российские военные отразили две атаки противника — в районах села Богдановка и посёлка Шумы. Об этом сообщили в Министерстве обороны России в субботу, 27 января.

"Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Клещеевка, Андреевка, Георгиевка, Новомихайловка Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что в результате ВСУ лишились не только живой силы, но и техники — противник потерял две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Акация".