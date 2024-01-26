За неделю украинские войска потеряли почти 2000 военных на Донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"На Донецком направлении умелыми действиями подразделений Южной группировки войск улучшено положение по переднему краю и отражено 12 атак противника", — сообщили в оборонном ведомстве.

Там добавили, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 24-й, 28-й, 42-й, 58-й, 92-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, а также 5-й штурмовой бригад противника. Это произошло в районах населённых пунктов Андреевка, Белогоровка, Григоровка, Клещеевка, Курдюмовка, Майорск и Часов Яр (ДНР).

Потери украинских войск составили более 1960 человек, 19 танков, в том числе немецкий Leopard, 22 боевые бронированные машины, 27 орудий полевой артиллерии, четыре боевые машины реактивных систем залпового огня (два "Града", HIMARS и MLRS), а также 56 автомобилей.