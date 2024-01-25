Российские войска уничтожили до 310 бойцов ВСУ, улучшив позиции на Донецком направлении

Российские войска за последние сутки улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении. Об этом в рамках брифинга доложило Министерство обороны РФ.

Речь, в частности, идёт о бойцах подразделения Южной группировки войск, которые отразили три атаки украинских штурмовиков неподалёку от Клещеевки в ДНР. Также у Клещеевки и возле Красного поработала российская артиллерия, нанеся огневое поражение живой силе и технике 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. Всего в боях за последние сутки Киев потерял до 310 бойцов, семь автомобилей, четыре бронемашины и столько же танков.