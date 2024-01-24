Российские бойцы отбили две атаки ВСУ у Шумов и улучшили позиции в ДНР
Минобороны: ВС РФ улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении
Российским войскам удалось улучшить положение на переднем крае по Донецкому направлению, а также отразить две атаки ВСУ у населённого пункта Шумы. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"На Донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск улучшено положение по переднему краю. Отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Шумы Донецкой Народной Республики", — сказано в публикации.
Ранее в Министерстве обороны РФ заявили о том, что украинская армия потеряла на Донецком направлении за последние сутки до 220 военных, три танка и восемь боевых бронемашин. По данным ведомства, было нанесено сокрушительное поражение живой силе и технике 22-й, 28-й, 42-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
Vk / Минобороны России