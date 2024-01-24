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24 января, 14:10

Российские бойцы отбили две атаки ВСУ у Шумов и улучшили позиции в ДНР

Минобороны: ВС РФ улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении

Российским войскам удалось улучшить положение на переднем крае по Донецкому направлению, а также отразить две атаки ВСУ у населённого пункта Шумы. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"На Донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск улучшено положение по переднему краю. Отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Шумы Донецкой Народной Республики", сказано в публикации.

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Ранее в Министерстве обороны РФ заявили о том, что украинская армия потеряла на Донецком направлении за последние сутки до 220 военных, три танка и восемь боевых бронемашин. По данным ведомства, было нанесено сокрушительное поражение живой силе и технике 22-й, 28-й, 42-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

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Vk / Минобороны России

Юрий Лысенко
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