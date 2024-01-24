Российские бойцы отбили две атаки ВСУ у Шумов и улучшили позиции в ДНР

Российским войскам удалось улучшить положение на переднем крае по Донецкому направлению, а также отразить две атаки ВСУ у населённого пункта Шумы. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"На Донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск улучшено положение по переднему краю. Отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Шумы Донецкой Народной Республики", — сказано в публикации.