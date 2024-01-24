Российские бойцы уничтожили первый французский ЗРК SAMP/T на Украине

Российские войска за сутки нанесли удар по складам с боеприпасами двух бригад ВСУ, а также поразили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) SAMP/T производства Франции. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

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Также сообщалось, что за сутки украинская армия потеряла на Донецком направлении до 220 военных, три танка и восемь боевых бронемашин. Было нанесено сокрушительное поражение живой силе и технике 22-й, 28-й, 42-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.