Российские бойцы уничтожили первый французский ЗРК SAMP/T на Украине
Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении западного ЗРК SAMP/T
ВС РФ уничтожили склады с оружием ВСУ и ЗРК французского производства. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк
Российские войска за сутки нанесли удар по складам с боеприпасами двух бригад ВСУ, а также поразили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) SAMP/T производства Франции. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
"Уничтожены склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс SAMP/T французского производства, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300", — говорится в заявлении.
Также сообщалось, что за сутки украинская армия потеряла на Донецком направлении до 220 военных, три танка и восемь боевых бронемашин. Было нанесено сокрушительное поражение живой силе и технике 22-й, 28-й, 42-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.