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28 января, 06:22

Российские "Солнцепёки" поразили три опорных пункта ВСУ под Купянском

Минобороны: "Солнцепёки" ударили по опорным пунктам ВСУ под Купянском

Российские "Солнцепёки" ударили по опорным пунктам ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Расчёты с применением современных программных систем топогеодезической привязки поддерживают действия наземных войск.

"Расчёты ТОС-1А "Солнцепёк" группировки войск "Запад" на Купянском направлении нанесли три удара по взводным опорным пунктам механизированной бригады ВСУ. Пуски были проведены на расстоянии более 4,5 километра", — рассказали в ведомстве.

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Ранее начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский поделился последними успехами ВС России на Купянском направлении. Как он сообщал, наши бойцы, в частности, нанесли три удара по взводным опорным пунктам 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Табаевки Харьковской области. За минувшие сутки противник потерял на данном участке фронта до 25 военнослужащих и несколько единиц техники.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
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