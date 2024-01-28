Российские военные отбросили штурмовые группы ВСУ у Синьковки и Тернов

Бойцы Западной группировки войск в зоне проведения специальной военной операции отразили пять атак и контратак штурмовых групп двух бригад ВСУ на Купянском направлении. Как сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, боестолкновения с украинскими военнослужащими произошли у населённых пунктов Синьковка и Терны, расположенных в Харьковской области и ДНР соответственно.

"Все атаки и контратаки отражены. Противник был вынужден отойти в южном и западном направлениях", — приводит ТАСС слова офицера.

Помимо этого, Зыбинский сообщил о применении тяжёлых огнемётных систем на этом направлении. По его словам, с помощью этого вооружения российские военные нанесли три удара по взводным опорным пунктам 60-й механизированной бригады ВСУ в районе села Табаевка, находящегося в Харьковской области. Всего потери противника на том участке фронта составили до 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.