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28 января, 04:38

Российские военные отбросили штурмовые группы ВСУ у Синьковки и Тернов

Минобороны РФ: Бойцы ВС РФ у Синьковки и Тернов отбросили штурмовые группы ВСУ

Бойцы Западной группировки войск в зоне проведения специальной военной операции отразили пять атак и контратак штурмовых групп двух бригад ВСУ на Купянском направлении. Как сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, боестолкновения с украинскими военнослужащими произошли у населённых пунктов Синьковка и Терны, расположенных в Харьковской области и ДНР соответственно.

"Все атаки и контратаки отражены. Противник был вынужден отойти в южном и западном направлениях", — приводит ТАСС слова офицера.

Помимо этого, Зыбинский сообщил о применении тяжёлых огнемётных систем на этом направлении. По его словам, с помощью этого вооружения российские военные нанесли три удара по взводным опорным пунктам 60-й механизированной бригады ВСУ в районе села Табаевка, находящегося в Харьковской области. Всего потери противника на том участке фронта составили до 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

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Накануне, 27 января, Минобороны РФ сообщало, что ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 250 военных. При этом российские военные отразили две атаки противника — в районах села Богдановка и посёлка Шумы.

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t.me / Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
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