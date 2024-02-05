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5 февраля, 11:50

Российские военные лишили противника склада авиационных боеприпасов

Российские военные в ходе специальной военной операции поразили склад авиационных боеприпасов противника. Об этом сообщили журналистам в понедельник, 5 февраля, в пресс-службе Министерства обороны. Там уточнили, что за последние сутки также удалось нанести ВСУ существенные потери в живой силе и технике в 107 районах.

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А ранее в Минобороны сообщали о том, что подразделения Армии России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении у Клещеевки и Курдюмовки. Потери ВСУ на этом участке фронта составили 335 человек убитыми и ранеными.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Марина Калегина
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