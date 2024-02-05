"Отправили на убой": Пленный боец ВСУ раскрыл страшные потери в своём батальоне

Находящийся в российском плену боец ВСУ рассказал о том, как командующий его батальоном за две недели лишился 70% личного состава подразделения. Кадры допроса предоставило Минобороны РФ, его опубликовало РИА "Новости".

"За последние две недели комбат положил людей — 70 процентов батальона. Отправил на убой с одними автоматами против гранатомётов. <…> Даже лопаток не было, чтобы окопаться", — рассказал Фёдор Дыбиц.

Он добавил, что у солдат ВСУ на позициях не было никакого шанса найти укрытие от дронов-камикадзе ВС РФ. Многие бойцы украинской армии получали обморожение рук и ног, ранения, не говоря о тех, кого накрыл шквальный обстрел, не оставив им никакого шанса выжить. При этом то, где именно располагался батальон, не уточняется.