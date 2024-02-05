"Отправили на убой": Пленный боец ВСУ раскрыл страшные потери в своём батальоне
Пленный боец ВСУ заявил, что его батальон потерял 70% состава всего за 2 недели
Находящийся в российском плену боец ВСУ рассказал о том, как командующий его батальоном за две недели лишился 70% личного состава подразделения. Кадры допроса предоставило Минобороны РФ, его опубликовало РИА "Новости".
"За последние две недели комбат положил людей — 70 процентов батальона. Отправил на убой с одними автоматами против гранатомётов. <…> Даже лопаток не было, чтобы окопаться", — рассказал Фёдор Дыбиц.
Он добавил, что у солдат ВСУ на позициях не было никакого шанса найти укрытие от дронов-камикадзе ВС РФ. Многие бойцы украинской армии получали обморожение рук и ног, ранения, не говоря о тех, кого накрыл шквальный обстрел, не оставив им никакого шанса выжить. При этом то, где именно располагался батальон, не уточняется.
Ранее другие украинские военнопленные рассказали о том, что на службу ВСУ стали массово призывать граждан из негодных для службы категорий. По словам одного из них, в определённый период военные билеты вручали буквально всем подряд: комиссованным, ограниченно годным к службе и даже полностью непригодным.
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