Регион

Уведомления отключены

3 февраля, 04:29

"Ну куда ему воевать?": Пленные рассказали о массовом призыве в ВСУ негодных к службе украинцев

РИА "Новости": Пленные признались, что в ВСУ массово призывают негодных к службе

Киевский режим начинает массово призывать в Вооружённые силы Украины негодных к службе граждан. Как передаёт РИА "Новости", об этом журналистам рассказали украинские военнопленные.

Один из них признался, что было время, когда военные билеты давали и комиссованным, и непригодным, и ограниченно годным. Пленный по имени Назар Вашкевич оказался в армии именно в тот период. По его словам, тогда его сразу признали годным по всем показателям, несмотря на находящуюся в руке пластину. Помимо того, он также посетовал на возраст своих сослуживцев.

"Вот, посмотрите: людям за 50. Уже берут. Со мной был дедушка — ему 57 лет. У него тоже проблемы со здоровьем… Ну куда ему воевать? Куда ему идти в штурмы? Куда в окопы? Зачем? Чтоб его сразу убили?.. А есть пацан со мной, ещё моложе. Я не знаю, что с ним. Ему 24. Он, получается, по званию старший наводчик", — заявил Вашкевич.

Украинец, которого зовут Виктор Ткаченко, в свою очередь, рассказал журналистам, что его мобилизовали с пятого раза, не обращая внимания на целый букет заболеваний, из-за которых он был негоден к прохождению военной службы. Он отметил, что последнюю пятую повестку, после которой он чудесным образом "исцелился", ему выдали уже на работе.

Кличко призвал провести новую мобилизацию на Украине для ротации ВСУ
Кличко призвал провести новую мобилизацию на Украине для ротации ВСУ

Напомним, на Украине провели уже девять волн мобилизации, а относительно недавно в Верховную раду был введён новый скандальный закон о призыве на военную службу. Владимир Зеленский назвал новый законопроект важным, справедливым и разумным.

Обложка ©

t.me / Міністерство оборони України

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров