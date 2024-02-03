Киевский режим начинает массово призывать в Вооружённые силы Украины негодных к службе граждан. Как передаёт РИА "Новости", об этом журналистам рассказали украинские военнопленные.

Один из них признался, что было время, когда военные билеты давали и комиссованным, и непригодным, и ограниченно годным. Пленный по имени Назар Вашкевич оказался в армии именно в тот период. По его словам, тогда его сразу признали годным по всем показателям, несмотря на находящуюся в руке пластину. Помимо того, он также посетовал на возраст своих сослуживцев.

"Вот, посмотрите: людям за 50. Уже берут. Со мной был дедушка — ему 57 лет. У него тоже проблемы со здоровьем… Ну куда ему воевать? Куда ему идти в штурмы? Куда в окопы? Зачем? Чтоб его сразу убили?.. А есть пацан со мной, ещё моложе. Я не знаю, что с ним. Ему 24. Он, получается, по званию старший наводчик", — заявил Вашкевич.